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中國海航股價 多次逼近「1元人民幣退市紅線」

2024/06/28 06:04

中國海航控股股價逼近「1元人民幣退市」紅線。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期中國上市公司連續20個交易日收盤價低於1元人民幣觸發退市情形不斷出現，民航業龍頭「海航控股」昨日股價來到15年低點，盤中最低觸及1.05元人民幣，逼近「1元人民幣退市」紅線，38萬股東憂心忡忡。

海航控股26日盤中殺到跌停價1.05元人民幣，創2008年11月13日以來新低，收盤小幅回升至1.11 元人民幣，市值為479.7億元人民幣（約新台幣2148.9億元），單日市值蒸發26億元人民幣（約新台幣116.4億元）。

今（27日）跌勢仍未止，盤中最低為1.06元人民幣，終場以1.09元人民幣作收，自6月以來，海航控股股價震盪走低，累計股價下跌幅度逾2成。

依照中國交易所規定，若收盤價連續20個交易日低於1元人民幣，就會觸發「面值退市」的條件；一旦發生，將沒有退市整理期，直接終止上市。

海航控股是中國民航業龍頭股，其動向一直備受關注。截至 3 月 31 日，海航控股股東戶數接近38.76萬，人均持股金額11.75萬元人民幣（約新台幣52.6萬元）。

中媒指出，截至6月25日數據，目前海航控股的外資持股近5.32億股，較上月末（6.72億股）下降近1.4億股，降幅約兩成。

中國分析師認為，中國股市加速淘汰劣質公司，近期1元人民幣退市規則成為市場恐慌情緒的催化劑，只要股價越接近1元人民幣，買入意願就越低，引發股價持續下跌。

根據Wind數據顯示，6月17日以來，中國滬深兩市股價低於1.5元人民幣的股票平均跌幅為9.15%；其中，18檔個股的跌幅超過20%，同時間，A股的平均跌幅為5.17%。

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