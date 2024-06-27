房價快到頂了？房市鐵嘴長虹董事長：漲到年底差不多了

房價會漲到何時？長虹董事長李文造（圖右）個人預估，有機會維持到年底。圖左為長虹總經理李耀中。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕長虹建設（5534）今召開股東會，素有「房市鐵嘴」之稱的長虹董事長李文造個人預估，房價漲到年底應該差不多了，畢竟價格漲到一個程度總是會停，漲太多市場不能接受也是不行。

他說，房市近期量價齊揚，主要是因為有缺貨的感覺，一方面是因為新青安政策，導致數萬戶的成屋被買光，使得市場上可售的房屋減少；另一方面因為囤房稅2.0，凍結之前的預售屋，此外預售合約不得轉讓，都使得房市供給出現短缺。

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李文造進一步指出，房市現在的確很熱，但有沒有過熱他無法評論，但確實沒有要跌價的跡象，預期這種量價齊揚的情況，可以維持到年底，至於明年所有漲價的因素可能會和緩，因此預期明年房市是溫和的狀態。

至於碳稅是否推高房價？他則表示，現在很多建商的開價，早就已經先反應碳稅碳費的開徵，主要也是因為要反應通膨，加上市場游資過多、利率偏低、台積電帶動等因素，所以房價維持在高檔。

他認為，現在政府打炒房的政策幾乎都用光了，但對房價影響不大，許多政策當初立意良好，但卻沒想到會造成供給短缺的後果，現在就算政府去查新青安是否有違法貸款的問題，但那應該也是一小部分，對整個房市大局沒有影響。

他說，政策打炒房已經打無可打，「沒招了」，其實應該要回歸市場機制，房價漲得太高自然會回到應有的價格。

就像營建股股價，之前殖利率很高，但都無人聞問，後來補漲，現在才回到合理價位，只是他認為，營建股整體的漲勢應該已經差不多了，接下來要看個股表現。

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