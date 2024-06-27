行動戰勝擔憂！調查：9成在美中企維持或加碼在美投資

調查顯示，9成在美中企維持或加碼在美投資（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管人們對中美關係和貿易爭端日益擔憂，但大多數企業仍看好美國市場，根據調查顯示，約有9成在美中資企業計畫維持或增加在美投資水準。

美國中國總商會於今年4-5月間，對各行業近100家中國企業的業績和前景，進行年度調查。

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CNBC報導，調查發現，近60%的企業希望維持穩定的投資水平，約30%的企業計畫增加投資。

美國中國總商會表示，長期樂觀情緒持續存在，大多數人對未來收入表示積極預期，他補充說，這項調查反映了值得稱讚的樂觀情緒、決心和韌性。

報告指出，儘管全球最大的兩個經濟體之間的貿易緊張局勢加劇，人們對整體商業環境的負面情緒日益濃厚，但中國企業仍致力於開拓美國市場。

超過60%的受訪者認為美國營商環境不斷惡化，同時，對「中美雙邊關係政治文化關係陷入僵局」的擔憂比例從1年前的81%飆升至93%。

調查中，超過65%的受訪者認為美國對中國企業的監管和制裁政策「複雜且模糊」是在美品牌和行銷面臨的主要挑戰。

59%的受訪者表示，美國輿論中普遍存在的反華情緒，被列為第2大品牌和行銷挑戰。

調查顯示，充滿挑戰的市場環境廣泛影響了中國企業的獲利水平，去年企業面臨與2020年冠狀病毒大流行期間類似的「業績大幅下滑」。

越來越多的公司報告收入下降，尤其是那些下降幅度超過20%的公司，該類別的公司從2022年的13%上升到2023年的 21%。

中國總商會會長、中國銀行美國分行行長兼執行長胡偉呼籲，中美兩國企業加強協調，減少貿易摩擦和政策障礙。

他指出，從長遠來看，貿易和投資始終是美中關係的基石，儘管雙方存在各種不確定性，中國仍然是美國第3大貿易夥伴和第1大進口國。

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