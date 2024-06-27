遠東新股東會 徐旭東宣布導入谷歌、微軟AI平台

老牌紡織廠遠東新世紀（1402）今天由董事長徐旭東主持股東常會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕老牌紡織廠遠東新世紀（1402）今天由董事長徐旭東主持股東常會，目前營運受惠於奧運賽事挹注訂單動能，明年底將啟用馬來西亞聚酯新廠，除了化學法織物回收技術即將商轉，也已陸續導入Google、微軟（Microsoft）AI平台以增添市場競爭力，並持續活化資產、促進多元投資組合。

徐旭東今天向股東報告生產、投資及土地開發等3大營運版圖績效與未來公司發展方向，現持續積極擴充回收聚酯產能，包括去年投產的菲律賓廠，以及今年即將投產的日本關西廠、越南廠，美國再生聚酯工廠2024年上半年完成產能擴充，此外，馬來西亞馬六甲州的綠色再生聚酯新建工廠，預計2025年底投產。

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此外，遠東新看好今年奧運商機，旗下回收聚酯產品受到國際運動品牌青睞，已成為多個國家隊伍球衣，也帶動環保鞋材與機能布料訂單持續上揚，賽事也將拉抬食品包裝、寶特瓶等市場需求，今年綠色產品營收可望再創新高。

遠東新現已設定2030年減碳50%、綠色產品50%、綠色原料50%的永續轉型目標，積極推動淨零路線，整體策略還包括提升能源效率、低碳燃料替代、發展再生能源等，數位轉型數則將把AI應用於生產、業務、行政管理等，打造智慧化營運模式，成立AI推動小組，發展智能產線、最佳化決策、人機協作、物聯網、邊緣運算等應用。

徐旭東看好生成式AI帶來技術革新，集團以自有技術開發多項AI管理應用場景，如個人助理、企業平台、智慧客服等，並陸續導入Google Gemini與Microsoft Copilot的AI平台，完整應用語言模型與AI功能，讓生成式AI快速深耕工作流程，提升工作效率，以科技力提升競爭優勢。

目前遠東新總資產達6700億元，於台灣持有57萬坪土地，主要集中於北部精華地段，其中投資性不動產占比近4成，重點開發區域之一的新北市板橋區「台北遠東通訊園區」已完成多座研發大樓興建，並由Google等國際知名公司承租，園區內住宅大樓「遠揚之森」全數完銷，銷售額逾55億元，另已動工興建雙棟27層住宅大樓。

桃園市「內壢土地開發案」方面，地方政府已審核通過土地變更申請，現由內政部審理，將打造為綜合生活園區，包含商業區與住宅區，隨著台灣企業擴廠需求增加，工業用地價值翻漲，遠東新計劃透過手上龐大的精華地段，包括桃園觀音、新竹新埔與湖口等40萬坪土地，經由多方合作策略，活化資產，創造最大價值。

徐旭東說，遠東新也將繼續發展多元轉投資事業，主要投資標的佔總資產超過4成，包括遠傳（4904）、亞泥（1102）、遠百（2903）等，每年不僅帶來穩定的股利收入，也創造可觀的增值空間，以目前投資集團上市公司股價計算，總持股市值超過1700億元，較帳面成本增加1倍以上，潛在利益超過850億元，整體增值空間可期。

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