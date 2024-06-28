日Sukiya「新措施」造福員工 老顧客一看卻怒了

SukiYa為改善員工工作狀況，除提高時薪、採用全電子化點餐流程，更把內用餐具都改成免洗筷、保麗龍碗等。（示意圖，路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本超人氣牛丼連鎖品牌「すき家」（SukiYa）過去曾因為降低營運成本，被爆料嚴重施壓打工族，遭批評是血汗「黑心企業」。日媒報導，Sukiya為了改善員工工作狀況，除了提高時薪、採用全電子化點餐流程，近來更把內用餐具都改成免洗筷、碗等，本想讓讓員工減輕負擔的好意，不料卻引發爭議，在Google評論與社群平台上看到不少顧客的憤怒留言。

日媒《東洋經濟ONLINE》報導，Sukiya已經把深夜時薪調升到1600至1900日圓（約新台幣330元至392元），讓不少打工族在社群平台X上讚「沒有比這裡更好的工作場所了」。

請繼續往下閱讀...

雖然員工福利變好，但在顧客方面卻傳出批評聲。日媒指出，Sukiya部分分店的內用，餐點的裝盤改採外帶的免洗碗，並用透明塑膠杯裝沙拉、紙杯裝水等。根據記者實際走訪神保町店，確實發現除了托盤外，使用的全是一次性餐具。

據悉，目前仙台店、下北澤店、橫濱山下店等分店都已經出現改用外帶餐具的狀況。報導也表示，若這項措施有一定效果，最終可能會擴及所有分店。

SukiYa把內用餐具都改成免洗筷、保麗龍碗等。（圖翻攝自《東洋經濟ONLINE》）

不過報導也指出，如今的做法雖然方便又快速，減輕員工壓力，但內用時改採用免洗餐具，讓許多消費者難以認同。

《東洋經濟ONLINE》記者在Google評論與社群平台上看到不少顧客留言，認為Sukiya改用外帶餐具的做法，降低了他們用餐的興致，「內用還給我外帶餐具？我不會再來了」、「我第一次碰到內用還拿塑膠容器的店家。或許是想減少洗碗流程，但感覺自己被虧待了」、「所有餐具都是塑膠容器，水是自助用的紙杯。儘管只是餐具改變，但已經讓我感受不到內用的溫度，這讓我非常難過」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法