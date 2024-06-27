路透：德國博世考慮收購美家電大廠惠而浦

知情人士透露，德國博世集團正在考慮收購美國家電製造商惠而浦。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕3名知情人士透露，德國博世集團（Bosch）正在考慮收購美國家電製造商惠而浦（Whirlpool），藉此提升自身在家用電器市場的地位。

《路透》報導，其中1名知情人士表示，博世一直在和顧問討論對惠而浦提出收購邀約的可能性，目前仍不確定是否會提出報價。針對報導，博世和惠而浦的發言人皆表示，不會對「市場傳聞」多做回應。

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消息傳出後，惠而浦股價狂飆，週三（26日）收漲17.1％，市值超過55億美元（約新台幣1795.4億元）。

在博世與亞洲對手的競爭日益激烈之際，收購全球最大家電製造商之一，將明顯強化博世的家電業務。惠而浦近年則一直在進行重大的重組，歐洲業務整併至土耳其Arcelik控制的新公司，並剝離中東和非洲業務。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師達爾（Michael Dahl）表示，潛在的收購者可能相信，在多年時間框架和宏觀背景下，未來某個時間點有可能出現復甦。並補充，由於消費環境低迷，惠而浦正在面臨「重大挑戰」。

若是確定出價收購惠而浦，這將成為博世至今披露的最大筆交易之一。今年3月傳出，博世是爭取收購美國江森自控（Johnson Controls International）價值超過60億美元（約新台幣1958.7億元）暖通空調業務的公司之一。

博世執行長哈通（Stefan Hartung）5月則向德國《商報》（Handelsblatt）透露，正在考慮一些更大的收購目標，且不排除切入新的業務或是國際交易。

惠而浦是全球知名品牌，以洗衣機、冰箱等大型家電聞名，近年來，在應對成長放緩的同時，惠而浦一直致力透過擴大咖啡機和其他廚房的小型家電來擴大客戶族群。為提升利潤，這家總部位於密西根州的公司日前宣佈，裁員約1000人。

過去2年內，惠而浦的市值蒸發了約50％，Longbow Research分析師麥克雷格（David MacGregor ）認為，惠而浦可能會支持以合理的價格啟動收購交易。

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