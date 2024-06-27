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路透揭鴻海印度廠徵才性別歧視 莫迪政府下令詳查

2024/06/27 02:21

〔中央社〕路透社最近揭露，蘋果供應商鴻海在印度坦米爾那都邦的工廠，拒絕讓已婚女性從事iPhone組裝工作。印度政府今天表示，已要求坦米爾那都邦當局呈交一份「詳細報告」。

路透社25日發布的調查報導發現，鴻海位於坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的印度主要iPhone工廠，系統性地將已婚女性排除在工作崗位外，理由是她們比未婚女性承擔更多家庭責任。

鴻海的招聘仲介及人資消息人士接受路透社訪問時指出，家庭責任、懷孕和缺勤率較高，是當地鴻海工廠不僱用已婚女性的原因。

對此，印度聯邦政府勞動就業部發布聲明，呼籲展開調查，並引用1976年同工同酬法（Equal Remuneration Act of 1976）表示，法律「明確規定在招聘男女員工時不得歧視」。

此外，印度聯邦政府勞動就業部還提及，已要求坦米爾那都邦勞動部門呈交一份詳細報告；並已指示地區首席勞動專員辦公室提出「實情報告」。

對於上述聲明，蘋果（Apple）及鴻海都未立即針對置評要求作出回應。坦米爾那都邦政府未在上班時間外回應置評要求。1130627

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