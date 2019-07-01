日月光投控（3711）營運長吳田玉表示，受惠AI驅動，CoWoS等先進封裝營收佔比優於預期。（資料照）

1.日月光投控（3711）26日召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣5.2元；營運長吳田玉於會後受訪表示，受惠AI驅動，CoWoS等先進封裝營收佔比優於預期，將會超過既定目標的2.5億美元。

2.台股週三（26日）在台積電（2330）、聯發科（2454）領軍電子股反攻下，加權指數開盤漲62.6點，以2萬2938.57點開出，盤中一度漲近200點，站回2萬3000點上方。不過，受到AI、塑化、航運、鋼鐵等傳產股，與金融股走弱拖累，終場指數漲110.72點，收2萬2986.69點。

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3.近日市場震盪劇烈，台股短短4個交易日從高點到低點震盪高達900點，但過去1個月，全球股市普遍上漲，其中最會漲的台股漲幅超過6％，投信表示，台股短線預計呈高檔震盪，但在AI高速成長背景下，股市長多格局不變，若出現漲多回檔，投資人可以分批佈局優質台股科技型基金，掌握科技股爆發力。

4.摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）近期針對台灣半導體供應鏈進行深度調查，除確認輝達（NVIDIA）的前景無虞，並重申看好輝達GPU供應鏈，包括台積電、京元電、信驊，並直言看好聯發科在WoA AI PC晶片機會中的長期潛力。

5.財政部長莊翠雲26日上午在立法院財政委員會答詢表示，今年稅收可以達成預算目標，預估實徵數可望超出預算數，將優先用於還債，截至目前為止，今年度債務還本1150億元已經提前還完，並增加還債8億元，總計已還債1158億元。

6.中鋼（2002）自結前5月獲利，合併稅前淨利達28.17億元、年增64%。中鋼說明，今年鋼鐵業銷售單價、單位毛利上漲，且工程契約變更認列利益，加上匯兌利益等業外收入增加，中鋼也看好製造業復甦帶動鋼鐵需求。

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