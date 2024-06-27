三星3奈米良率過低瓶頸 造成競爭和市場定位殺傷力

三星希望從台積電手上搶訂單，但卻在3奈米製程技術陷入良率過低的瓶頸。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星希望從台積電手上搶訂單，但卻在3奈米製程技術陷入良率過低的瓶頸。報告顯示，三星可行產品的良率略低於20%，甚至傳出今年首季良率僅降至個位數，通常良率需高於60%才可順利大量生產，大幅提高良率成為三星艱難的任務。

TrendForce分析師表示，三星採用3奈米製程的Exynos 2500行動處理器產量遇到重大挑戰，3奈米良率略低於20%，主要是因為缺陷率較高，表明製造流程正持續改進，然而改善速度緩慢，無缺陷晶片的數量仍然不足以進行大規模生產。目前還不確定Exynos 2500處理器是否會用於未來的Galaxy S25智慧型手機。據推測，所有即將推出的高階設備都可能專門配備Snapdragon 8 Gen 4。

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為了提高批量生產效率，不良率必須低於40%，報告顯示，三星系統LSI部門的重點是在今年下半年增強可行的Exynos 2500晶片的製造流程。三星目標是到10月實現良率達60%。

三星提高良率的策略性努力包括對其製造流程進行精細調整，並可能投資新技術或設備以降低缺陷率。預計10月達到60%良率目標，需要製定嚴格的製造路線圖和大量的資源分配。

TrendForce的分析凸顯三星在先進半導體製造領域所面臨的競爭和技術困難，較低的良率不僅阻礙三星的生產能力，而且還影響相對於台積電等競爭對手的市場定位，已經造成強大的殺傷力。

台積電已成功從全球主要科技公司獲得大量訂單。5月底時，台積電宣布將3奈米晶片產能擴大兩倍。然而，即使產能增加，仍難以滿足市場所有需求，也對履行訂單構成重大挑戰。台積電在3奈米技術上取得積極進步，加劇三星所面臨的壓力。台積電大幅提高產能，並獲得知名客戶的能力凸顯半導體產業的激烈競爭壓力。

此外，業內人士指出，台積電3奈米製程訂單已預約至2026年，預計價格上漲5%以上；CoWoS（基板上晶圓晶片）先進封裝製程可能出現10%~20%的價格上漲。

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