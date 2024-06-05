輝達以外企業投資高雄也送船席？ 陳其邁：有帆船執照再談

位於亞灣區的遊艇碼頭。（資料照，記者王榮祥攝）

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陳其邁招商出新招！邀NVIDIA快樂出帆 落腳高雄就送船席

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁為吸引輝達NVIDIA來高雄投資，昨天（4日）表示將「附送3個船席」，隨時可出海一遊；外界好奇是否適用其他來高雄投資的公司？陳其邁今天受訪說，這要「個案來談」，有的可能還沒有買船，但最重要是要先有帆船執照。

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高雄市議員陳麗娜今天在議會時也質詢高雄市經發局長廖泰翔，好奇陳其邁提出3席泊位要吸引輝達，「輝達有需要3席泊位嗎？這是誘因嗎？市府有沒有機會在各縣市中脫穎而出」？廖泰翔回說，3席泊位是對應亞灣區辦公場域的特性，跟其他縣市不同的地方；市府會針對不同企業 ，提供不同優惠。他強調「市府與輝達聯繫溝通，還在作業中」。

陳其邁接受媒體聯訪時，也被追問「昨天說，輝達來高雄的話，附送3個帆船船席，是輝達專屬？還是也適用其他企業」？

陳其邁表示，3個船席就留給輝達員工，因為高科技如AI、IC設計等領域，都是在高壓工作，希望有好的移居環境，提供給輝達來高雄工作的員工。

他說，很多大系統整合商 ，包括資通訊系統整合商像鴻海、仁寶、緯創等，這都是吸引他們來的原因之一。

媒體追問「這些公司也會送船席」？陳其邁說，這要個案來談，有的還沒有買船，「最重要還是要有帆船執照，我們都可以提供服務」。

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