「北水南送」保北部用水無虞 鄭文燦讚賴清德是功臣

行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安一同出席翡翠原水管工程隧道全線貫通典禮，會中兩人並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕翡翠水庫原水專管隧道貫通典禮今天（12日）舉行，民眾黨主席柯文哲、台北市議員認為蔣市府邀的心不甘情不願，集體缺席，讓之前的「搶功」之爭再受關注；行政院長鄭文燦活動後受訪表示，副總統賴清德在行政院長任內核定多項北水南送工程，是讓供水無虞很重要的一步。

行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安一同出席翡翠原水管工程隧道全線貫通典禮，會中兩人並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

鄭文燦今天上午出席在新北市新店區舉辦的翡翠水庫原水專管隧道貫通典禮，會後被問到搶功話題時表示，副總統賴清德在擔任行政院長任內，核定多項北水南送的工程，包括翡翠原水管工程、桃竹供水幹管工程，這些工程都可以讓供水能力提高，調節用水；水是國家的生命線，也是國家共同資源，這些幹管能完成，是供水很重要的一步，目前北部供水幹管有5條，預計2025年全部完工後，北部地區用水將無虞。

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行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安一同出席翡翠原水管工程隧道全線貫通典禮，會中兩人並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

鄭文燦也說，謝謝當時的台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，還特別提及桃園、新竹縣市首長的支持，也很重要，不分藍綠，中央跟地方共同解決供水問題；但他還是再強調一次，要特別謝謝賴清德院長時代，北水南送的工程可以核定，讓基隆、雙北、桃園、新竹用水可以調節。

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