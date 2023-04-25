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去年才圓夢中樂透！ 88歲阿公近4千萬獎金沒領完 4個月後突離世

2023/04/25 15:51

西班牙一名88歲阿公馬在買了近乎一輩子的樂透後，好不容易在去年12月圓夢獲得千萬頭獎，卻在中獎4個月後過世。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕許多購買樂透的民眾，都渴望自己能幸運中獎，從此享受富豪生活。不過西班牙一名88歲阿公馬丁內斯（Jesus Martinez），在買了近乎一輩子的樂透後，好不容易在去年圓夢贏得120萬歐元（約新台幣3961萬元）的樂透頭獎，然而他還來不及享受完這份大獎，就在4個月後傳出突然逝世的消息。

綜合外媒報導，住在西班牙馬德里市的馬丁內斯，在去年12月22日以常用的數字「05490」購買一張聖誕樂透彩券，結果幸運中了頭獎，獲得歐元120萬歐元的大獎。當時他選擇向樂透公司以分期方式領取獎金，然而獎金才領了3期，卻在最近傳出他突然逝世的消息，震驚當地社區。

馬丁內斯的朋友則向媒體透露，他在年輕時曾被靈媒預測會成為百萬富翁，所以平時一直有固定購買彩券的習慣，好不容易才在去年達成心願，沒想到卻命不久矣，中獎4個月後便身亡。當地報導並未透露馬丁內斯的死因，至於他尚未領取的獎金將如何處置，目前也尚無確切消息。

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