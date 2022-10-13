股匯市動盪 蘇貞昌請沈榮津召集相關部會因應

蘇貞昌指出，台灣基本面良好，雖受到短期因素影響，請財經部會審慎關注妥為因應。（資料照）

〔記者李欣芳／台北報導〕台股今天再度大跌，行政院長蘇貞昌今天表示，近期國際股市重挫，連帶影響台灣股匯市場動盪加劇，不過台灣基本面良好，雖受到短期因素影響，請財經部會審慎關注，妥為因應。關於物價及股匯市的波動等，也請行政院副院長沈榮津召集相關部會主動即時因應。物價及股匯市的波動等，請副院長召集相關部會主動即時因應。

國發會今天向行政院院會就當前經濟情勢與因應提出報告。在邁向COVID-19疫後的全球嶄新格局，以及俄烏戰爭衝擊持續，台灣整體政策因應得宜，相較於主要經濟體受影響程度較小，顯示我國已然蛻變為兼具韌性與自主能力的經濟成長模式。

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不過，國發會指出，未來台灣經濟仍面臨三大挑戰，包括：全球金融環境緊縮，除造成多國面臨經濟衰退疑慮，亦加劇國際金融市場波動；其次，俄烏戰事升溫以及美中貿易紛爭擴大等地緣政治衝突不斷，擾亂全球經濟及安全秩序；此外，中國清零政策持續干擾其內需及產業供應鏈，經濟下行風險外溢大增，亦將影響全球經濟前景。

主持院會的行政院長蘇貞昌表示，11日國際貨幣基金（IMF）最新公布的世界經濟展望，預估台灣今年經濟成長率為3.3%、明年為2.8%，這將是連續5年優於全球表現，IMF預測台灣今年的物價也相對主要國家來的穩定。而主計總處於8月12日則預估今年台灣經濟成長率可望達3.76%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.92%。

他說，主計總處預估今年台灣實質輸出、固定投資以及民間消費，都有所成長，經濟部公布今年1到8月零售業與餐飲業營業額，雙雙創下歷年同期新高，勞動市場穩定、減班休息人數持續朝下降趨勢走，8月的失業率3.79％，是22年來同期最低。

不過，蘇貞昌指出，近期因美國大幅升息，地緣政治緊張，國際股市重挫，連帶影響台灣股匯市場動盪加劇，不過台灣基本面良好，雖受到短期因素影響，請財經部會審慎關注妥為因應。

蘇貞昌說，為穩定物價，政府已實施5波減徵關鍵原物料稅負、穩定油電氣價格等，有效減輕廠商成本及民眾負擔，後續還請相關部會，密切監測物價波動情形，持續落實各項穩定物價作為，適時採取必要措施，同時也要把握國境開放契機，協助過去受疫情衝擊較大的行業加速復甦。關於物價及股匯市的波動等，請政院副院長沈榮津召集相關部會主動即時因應。

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