推動工業區更新立體化 南市府與台南紡織簽署MOU

台南市長黃偉哲（左）與台南紡織總經理王立範（右）簽訂合作備忘錄，共同推動工業區更新立體化。（圖由南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕因應全球供應鏈受大環境及國際局勢影響，為打造台南成為優質投資環境。台南市長黃偉哲今天與台南紡織股份有限公司總經理王立範簽訂合作備忘錄，共同推動工業區更新立體化。

黃偉哲表示，多數台商與外資受大環境影響，加速調整生產地點布局，透過簽訂合作備忘錄，共同推動工業區更新立體化，並吸引更多優質企業投資台南。

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他表示，「都市計畫工業區更新立體化方案」是鼓勵民間廠商藉由新增投資，獲得容積獎勵，強化產業用地使用效率。行政院也有頒布加速工業區的更新與立體化發展的獎勵措施，在土地使用效益的觀點來看，工業區的立體化是未來的趨勢，也能吸引更多廠商進駐，相信工業區立體化的實施，能對台南的經濟活絡有如注入一劑強心針。

經發局長陳凱凌表示，工業區更新立體化方案，目前已有數家企業強烈表達申請意願。適用範圍為都市計畫範圍內的甲種、乙種工業區或使用性質相近的產業專用區，以法定容積以240%以下者，且引進六大新興產業、5+2創新產業或低污染事業者為限。獎勵容積項目則包含新增投資、能源管理或捐贈產業空間等，獎勵容積總額最高可達法定容積的50%。

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