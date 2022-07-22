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高雄市地價指數上漲3.51％ 漲幅居全國之冠

2022/07/22 10:57

科技大廠投資進駐，高雄市地價指數漲幅居全國之冠。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕內政部地政司公布最新都市地價指數，高雄市指數上漲3.51%，漲幅全國第1。

地政司公布第58期都市地價指數，調查時間從去年10月1日至今年3月底。全國都市地價總指數為105.86，與上期比較上漲1.82％。

各縣市上漲幅度較大者依序為高雄市上漲3.51％、新北市上漲2.22％、台北市上漲1.90%。

高雄市的住宅區、商業區及工業區地價較上期分別上漲3.72％、3.10％及3.16％，均居全國之冠。

高雄市的住宅區部分，受知名科技大廠宣布確定楠梓區設廠效應，北高雄周邊鄰近地區整體房地產交易明顯熱絡，推案量及成交量顯著增加，地價上漲。

高雄市的商業區部分，受鐵路地下化、綠廊道工程及陸橋拆遷等重大建設完工，打通交通瓶頸效應逐漸浮現，產生聚集經濟效應，商業活動熱絡，商店需求明顯增加，地價上漲。

此外，高雄市的工業區部分，因政策推動之南部科技S廊道逐步成形，產業聚落更趨完備，加上知名科技大廠宣布設廠也帶動相關廠商陸續投資高雄，產生群聚效應，產業擴廠需求明顯增加，地價上漲。

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