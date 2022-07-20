屏東房貸負擔率增 從全國最低到突破25％

屏東房貸負擔率已連兩季突破25%。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣房價有上揚趨勢，內政部公布今年第1季全國房價負擔能力指標，屏東縣的房貸負擔率已達26.03％，雖然仍處合理負擔範圍，但相較於去年同季的年變動值卻高達2.97％，增幅屬全國第7。

根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第1季全台的房貸負擔率為38.35％，較去年第四季上升0.52％，較去年同季則增加1.81％，整體國人房價負擔能力屬「略低」等級。

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屏東縣今年首季房貸負擔率為26.03％，雖仍屬30％以下的「合理負擔」等級，但較去年第四季增加0.19％，較去年同季變動值則高達2.97％，顯見這1年來的升溫趨勢。

屏東縣於2020年第4季時的房貸負擔率僅22.5％，當時為全台購屋壓力最低的縣市，但到了2021年第3季，陸續開始超越嘉義縣、市及基隆市，並在去年第4季突破25％門檻，雖然到了今年首季，房貸負擔率仍僅僅為全國倒數第4，但1年來的增加幅度達2.97％，扣除不動產實價登錄資料不足百年的澎湖縣，變動值為全國第7。

根據內政部定義，房貸負擔率代表中位數住宅價格的每月應償還本利和，佔中位數月家戶可支配所得的比例，比例越高則房價負擔能力越低，低於30％屬「合理負擔」，30至40％為「負擔能力略低」，40至50％屬「負擔能力偏低」，50％以上則是「負擔能力過低」。

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