台大工學院進駐雲林分部培育半導體、綠能人才

立委蘇治芬今天邀集經濟部、教育部、科技部及台大工學院等單位，前往台大雲林分部考察及座談，盼能活化台大雲林分部成為綠能、半導體人才、技術培育中心。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大雲林分部規劃近20年，除醫院，其他幾乎沒進展，立委蘇治芬今天邀集經濟部、科技部、教育部及台大工學院等單位，到台大雲林校區考察、座談，盼能活化台大雲林分部，尤其是工學院能儘速進駐落腳，協助培育半導體、綠能人才；經濟部長王美花表示，經濟部會積極配合及協助促成。

蘇治芬指出，雲林這幾年在風力、光電等綠能方面發展有很大優勢，但卻面臨相關技術、科技人才培育問題，，而這些也是台灣遇到問題，因此把相關部會找來，盼能儘速推動台大工學院雲林分部落腳，與產業端、高職端合作，讓雲林有高端人才，也有操作的技術人才。

請繼續往下閱讀...

台大工學院院長陳文章透過視訊表示，台大工學院雲林分部從2003年規劃至今沒進展，主要因經費關係，將來希望在各部會協助及工學院同仁努力之下，在雲林分部設置「特色研究中心」分部中心，協助雲林做技術發展、人才培育，尤其聚焦在綠能、循環經濟、半導體等。

王美花說，雲林現在是「風光」（風力、光電）大縣，如何促成台大工學院協助人才培育與產業結合是很重要議題，經濟部會積極配合及協助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法