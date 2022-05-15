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網站稱買NFT還能抽1300萬捷運宅 豐邑澄清無合作

2022/05/15 11:24

「空頭夢想家」網站聲稱，買NFT可抽捷運住宅，遭豐邑、遠雄、長虹、麗寶等多家建商否認有合作關係。（豐邑提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「空頭夢想家」網站聲稱，買NFT可抽價值新台幣1300萬元的捷運住宅，並將國內外多家知名建商列為合作夥伴，遠雄、長虹、麗寶聲明澄清無合作關係，豐邑機構今天也發出聲明，未和任何NFT發行方合作舉辦活動，也非該網站所述合作廠商，提醒投資民眾提高警覺。

網路上出現一個名為「空頭夢想家」的網站聲稱，購買Airdrop Houses NFT除可以得到房產財務健檢規劃、折扣購屋外，還有機會獲得一套價值1300萬元的捷運住宅或是頭期款補助。網頁下方並列出知名5大建商「遠雄、麗寶、長虹、富足家、豐邑」以及永豐金控、香港商匯泓不動產為合作夥伴，但遭到許多建商嚴正聲明澄清。豐邑機構表示該網頁已下架 但活動可能持續還在進行，提醒民眾注意。

豐邑表示，針對NFT發行方Airdrop Houses空投夢想家網站聲稱，豐邑機構為其合作夥伴，對此，豐邑嚴正聲明，未和任何NFT發行方合作舉辦活動，也非該網站所述合作廠商，該網站所指稱任何行為，與公司無涉，提醒投資民眾提高警覺；同時該網站已嚴重侵害公司商業信用及名譽，不排除行使追究法律責任的一切權利。

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