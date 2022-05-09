陳時中：合法證明應該都可用 保險業者有履行合約義務

金管會保險局要壽險業者以「數位新冠病毒健康證明」取代診斷書，卻引發業者反彈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日呼籲不要造成民眾恐慌，應該合法的證明都可以使用。（記者塗建榮攝）



〔記者林惠琴／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大，引發民眾塞爆急診，不少人就是為取得診斷證明，以申請保險理賠，因此金管會保險局要壽險業者以「數位新冠病毒健康證明」取代診斷書，卻引發業者反彈，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日呼籲不要造成民眾恐慌，應該合法的證明都可以使用。

針對保險局要求產壽險業者以「數位健康證明」取代診斷書，作為民眾防疫險理賠依據，引爆業者全面反彈，民進黨立委吳玉琴今日在立法院社福及衛環委員會時指出，業者認為欄位不足，還有偽造等問題，因此串聯拒配合，只是現在問題已經衝擊到醫療量能。

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陳時中回應，這個防疫保單是保險合約，經過金管會核准，都有照合約履行的義務，而對指揮中心而言，保險合約不是能管範疇，但提醒業者有履行義務，且不要造成民眾恐慌，一下子要這樣的證明，一下子要那樣的證明，應該合法的證明都可以使用。

陳時中指出，若引發民眾恐慌，就會造成大家擠兌，而現在是醫療院所正在忙的時候，呼籲不用急，保險有兩年期限，也強調確實確診、居隔的人，應讓被保險人的權益不受損。

吳玉琴認為，由政府提供的數位證明應該可以，取代也應該有合理性，不然擠爆急診不可取，也不是好的企業社會責任，不該堅持下去。

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