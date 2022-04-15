不是為了賺錢 馬斯克曝收購推特真正目的

馬斯克提出完全收購推特的計畫。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕推特死忠用戶馬斯克先前才曝光以28.9億美元（約新台幣824億）收購推特約9.2%股權，如今他更提出以每股54.20美元、約410億美元（約新台幣1.17兆）百分之百收購推特。對此，馬斯克解釋目的完全不是為了賺錢，而是要提供大眾一個可靠的言論平台。

《CNN》報導，馬斯克當地時間週四登上TED大會接受訪談。談到收購推特一事，他強調此舉無關推特的金融、商業面向，而是為了讓推特持續作為一個民主社會中的可靠言論平台，「這和賺錢無關。我的強烈直覺告訴我，擁有一個受到最大信任且廣泛包容的公共平台，對未來的文明至關重要。」

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被問到他將如何改變推特的內容審核機制？馬斯克提到，要測試一個平台是否遵循言論自由原則很簡單，「某個你不喜歡的人是否能夠說些你不喜歡的話？如果答案是肯定的，那我們就有了言論自由。」

至於收購推特失敗的話是否有備案？馬斯克說，他腦袋裡還有非常多的點子，但要等到適當的時間才能詳細說明。

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