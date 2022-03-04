303大停電蔡總統致歉 強調「人員操作失誤將徹查究責」

台電興達電廠昨天發生人為疏失導致全台大停電，產業損失嚴重、民眾抱怨連連，蔡總統今天中午臨時視察興達發電廠。（記者李惠洲攝）

〔記者黃旭磊、李惠洲／高雄報導〕台電興達電廠昨天發生人為疏失導致全台大停電，產業損失嚴重、民眾抱怨連連，蔡總統今天中午臨時視察興達發電廠，在行政大樓3樓聽取經濟部次長曾文生簡報，並至控制室瞭解345KV開關場內部絕緣氣體未回填狀況；蔡總統強調，人員操作失誤造成全國性衝擊，突顯國家用電和基礎設施韌性的問題。

蔡總統因為停電事件向民眾道歉。（記者李惠洲攝）

蔡總統也向全國民眾道歉，特別是停電時間比較長的南部鄉親致歉，她表示將在最短時間採取必要究責，而今天到興達電廠實際了解狀況、解決問題，聽經濟部簡報是因為人員操作失誤，造成興達電廠機組跳脫，連帶造成台南龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，導制台灣許多縣市停電，這非常不應該，要徹底檢討。

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蔡總統為303全國大停電向國人致歉。（記者黃旭磊攝）

蔡總統說，出現這樣事故造成大家不便，台電是國家電力關鍵，行政院長蘇院長已經指示經濟部要在3天內提出完整調查報告。

蔡總統聽取簡報。（記者李惠洲攝）

蔡總統強調，昨天上午並非用電尖峰時段，當時備載容量率也有24.61%，一個單一操作疏失或者一個事故就造成全國性衝擊，突顯國家用電和基礎設施韌性的問題。

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