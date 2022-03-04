陳其邁：台電犯低級錯誤 將聘律師助產業求償

陳其邁今對台電撂下重話，批評停電原因是低級錯誤、實在不應該。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電興達電廠人為疏失導致全台大停電，產業損失嚴重、民眾抱怨連連，高雄市長陳其邁今指出，台電犯這種低級的錯誤實在不應該、不可原諒，希望台電公司必須負起責任，對於造成商家損失，市府也會全力協助來跟台電求償

陳其邁表示，昨天一整天直到晚上9:30恢復供電，這次停電事件引起高雄人普遍不滿與憤怒，台電犯這種低級的錯誤實在不應該。

請繼續往下閱讀...

他說，長期南電北送，整個電網也缺乏韌性，在網路設計也造成發電比較多的地方、送電卻是最慢的地方，希望台電公司必須負起責任，也應該要就整個電網的韌性、供電的穩定要痛加檢討，不能再犯。

對於造成商家損失，市府也會全力協助來跟台電求償，在整個台電的管理，尤其在興達電廠，已不是第一次犯這種錯誤，這種人為錯誤一犯再犯，真的是讓高雄市民覺得非常不滿。

他指出，不管是電網韌性、整個輸配電線路的檢討，到整個台電的一個管理，都應該要針對這件事情，這個台電要負起責任，而且要立刻的能夠就管理上的一些缺失進行改善。

針對產業與商家損失，陳其邁說，會跟產協會及各工業區了解，也會派經發局同仁協助釐清，到底實質造成損失，或者因停電而造成不管是停工或者是訂單等，這個一定要跟台電算清楚，所以這個部分我們的經發局跟法制局也聘請律師加以協助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法