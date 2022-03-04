抽套房+1定了！ 彰化振興加碼消費衝破63億

縣府為提振彰化消費力道，推出振興加碼方案，消費200元登錄參加抽獎，頭獎市值125萬元伸港鄉青年住宅1房套房，4月12日抽出2位幸運兒，圖為青宅示意圖。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府推出振興經濟、彰化加碼方案，民眾憑消費滿200元以上的發票、免用統一發票收據或台灣pay消費明細就可以參加抽獎，頭獎價值125萬元青年住宅，目前累積消費金額已經衝破63億元，已經遠遠超過縣府喊出破60億元再加碼的金額，第2次直播抽獎時間出爐，就在4月12日，民眾不妨姑且一試，花個200元參加抽獎，搞不好房子就是您的！

今年1月17日彰化縣政府振興加碼第1次抽獎，1名男子只在旅館消費780元就抽中頭獎房子，第2次房子由原本1間再加1間，將有2位幸運兒獲得青宅套房，圖為青宅示意圖。 （縣府提供）

名為「花在彰化、好禮一把抓」彰化振興加碼活動，去年10月15日推出活動後，截至目前，累積登錄總消費金額超過63億元，今年1月17日第一次抽獎，1名男子只在旅館消費780元就抽中頭獎房子，讓人羡慕。

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經濟暨綠能發展處今天公布第2次抽獎時間和加碼與暨有獎項，共計4月12日當天會抽出2間市值125萬元1房型的青年住宅、30台電動機車、6050個現金獎項，加碼275萬元後市值破1000萬元。

經綠處表示，4月12日當天還有「百萬序號．送萬元現金」只要第500萬個抽獎序號後的幸運兒，以百萬序號為倍數，也就是500萬、600萬、700萬等，經核對領獎資格無誤後，不用抽就可直接獲得1萬元現金紅包，目前已送出3位幸運得主，第800萬序號也即將產生，想當百萬青年住宅的幸運主，務必抓住第2次抽獎機會，把「錢」花在彰化！

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