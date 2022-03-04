全台大停電台電迅速提出補償方案 黃偉哲認「態度」更重要

台南市長黃偉哲希望台電能確實解決問題，避免類似狀況再發生。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕針對全台大停電，台電公司已經提出相關的補償方案，昨天就呼籲台電應專案減免電費的台南市長黃偉哲今受訪表示，比照去年停電進行補償是基本，但必須確實查明停電原因，人為因素造成的就要究責，尤其要展現如何避免事件重演的「態度」，真正去解決問題，給民眾安心用電的環境，才更重要。

黃偉哲今天上午參加寰捷企業捐贈市政府社會局實物銀行物資車的活動，對於全台大停電，他認為台電要展現處理事情的態度，確實解決問題，不再重蹈覆轍，讓民眾安心用電才是最重要。

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黃偉哲說，這次大停電，不是沒有電，而是電送不出來，如同物資，在倉庫裡堆滿，但運送卡車爆胎，貨送不出來一樣的道理。

黃偉哲強調，無論是沒有電，或者電送不出來，原因是誤觸開關，或備用電網沒有接上等，對民眾而言，停電就是停電，造成生活不便，甚至有所損失，台電要有解決事情的態度。

黃偉哲指出，台電除了適度予以補償之外，相關責任的追究一定要做，橋頭地檢署已經要調查，人為疏失、犯錯的，該有的民、刑事，以及行政責任，都一定要追究，台電更要避免類似事件不再發生。

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