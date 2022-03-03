罕見！攸關國防三大國營事業同時跳電停擺 業者嘆：損失難以估計

中鋼製程一度受到影響，正逐漸恢復中。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕全台大停電，高雄石化、重工業區哀鴻遍野，連攸關國防工業的中油、中鋼、台船等國營事業也都一度停擺，許多工業區廠家無一倖免；儘管下午陸續恢復供電，中下游石化廠商也無法吃料生產，中小企業怕再度跳電不敢開啟機具，廠商直指停電規模比「815」還大，損失恐更嚴重。

石化工業區因停電，廠家排放管線內石化半成品，一度冒出黑煙。（民眾提供）

今天上午9時許全台大停電，中油大林廠及林園工業區包含中油林園廠數家石化廠燃燒塔，黑煙直竄天際，甚至冒出火光；服務中心表示，這是為了排放管線內殘餘石化原料或半成品，屬於正常現象，這次大停電並未在高雄地區釀成工安災害，但中油、中鋼、台船因停電一起停工，則是史上第一次。

請繼續往下閱讀...

台船高壓用電作業一度停擺，包括潛艦建造工程。（記者洪臣宏攝）

臨海工業區服務中心指出，2017年「815」大停電雖也衝擊工業區，但攸關國防的中油、中鋼、台船影響不大，但這次連台電大林廠也一度跳電，相當罕見。

中鋼表示，小港廠區生產基地受到全台停電影響，中鋼能源調度中心上午9時18分啟動應變措施，使用自有汽電共生發電機組，確保人員及設備機組安全並進行產線調配，逐步暫停部分產線運轉，台電於下午1時45分恢復部分緊急供電後，正逐一恢復供電中，全廠人員及生產設備無虞，至於所受停電損失尚待調查評估。

中油石化事業部說，廠區已恢復穩定，但下游廠商受停電影響，還無法吃料生產，因此林園廠先陸續恢復公用系統的正常運作，煉製工場（新三輕、四輕）待與下游廠商確認可以正常吃料後，才會重啟繼續供料。

台船副總周志明說，停電後環工處立即以緊急發電機重啟重要機具、廠房供電，但需要高壓用電部分則暫停作業，同時疏散所有在船上作業人員，確保人身安全，潛艦建造用電部分也暫停，目前高雄廠、基隆廠都已恢復供電；台船的損失不大，主要在員工薪資，另外建造期程也有輕微影響。

高雄中小企業大本營大發工業區全區停電，大發服務中心表示，全區有612家廠商，直到下午4點30分有200餘家恢復供電，中心逐一電詢廠家狀況，得知部分廠家擔心復電後又跳電，對機具損傷太大，目前還不敢開啟機具恢復生產，損失暫時難以估計；仁大工業區目前仍在調查廠商狀況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法