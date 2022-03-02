七大加碼券使用率均未過半 立委促各部會積極宣傳

民進黨立委許智傑（中）今偕同黨立委邱志偉（左）、林楚茵（右）共同舉行記者會。（記者謝君臨攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院各部會自去年10月起陸續啟用七大加碼券，但民進黨立委許智傑追蹤發現，迄今已過4個月使用率卻均未過半，更有部分加碼券高達九成未使用。許智傑今偕同黨立委邱志偉、林楚茵共同舉行記者會，他說，原預期農曆年間使用率會快速提升，最後卻僅提升約10%，呼籲各部會要有更積極的宣傳措施。

各部會加碼券未使用情形。（許智傑國會辦公室提供）

許智傑分析加碼券使用率過低的三大原因，包括：使用方式複雜，須下載APP；使用通路過少導致不好用；民眾領取後因為沒有提醒而忘記使用。

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許智傑整理加碼券使用情形，未使用率最高的前三名分別是地方創生券（待用率96%）、i原券（待用率87%）及動滋券（待用率75%）。他強調，這反映的就是民眾認為難用、不知道要去哪裡用，由於距離使用期限僅剩2到4個月左右，各部會應思考如何提高民眾領券率，並鼓勵民眾使用，避免政策成效不彰。

邱志偉表示，當初國發會編列2億經費，預計帶動4億的雙倍經濟效益，在第一波使用率不如預期之下，又推出第二波春節加碼方案，結果總額1.4億的加碼活動僅有3%成效，使用率從1%微幅上升到4%。由於地方創生券用券時間將於4月底截止，邱志偉呼籲國發會務必在最後期間加強宣傳力道。

林楚茵直呼，各部會都要上緊發條，不然最後剩餘許多票券，將導致立意良善的政策變成民怨，也將是紓困振興成敗其中一個很大的指標。她也指出，以動滋券來說，這次改為不能在運動用品店使用，導致民眾使用意願降低，顯示體育署推行政策時未考量民眾實際需求，應盡速檢討如何在到期前刺激消費。

許智傑提醒，像農委會除了發簡訊提醒未領券或未使用的民眾趕快使用外，也陸續推出第二、第三波優惠，讓民眾盡快消費，還可以再多拿一次農遊券，這些措施都值得各部會參考學習。

許智傑強調，這次盤點各部會加碼券使用情形，除提醒民眾要記得領券、趕快使用，也希望相關部會再加把勁，無論是再推出回饋加碼活動，或加強宣導力道，只要能鼓勵民眾領券、用券就應該大力推行，才能讓加碼券的政策美意能充分發揮，以刺激消費，進一步提升紓困振興的效益。

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