勞動力雲嘉南分署YS推「一級玩家」專案培訓 助近百青年成功就業

青年職涯發展中心的「一級玩家」專案培訓課程展現成果，明年度繼續推出。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（YS）今年結合有人才需求的廠商，以「即戰力」養成的模式，開辦「一級玩家：職場登入計畫」專案培訓課程，不受疫情影響，仍有近百位學員通過考核，取得結業證書，並順利找到工作；由於展現執行成效，明年將繼續推出。

YS今天舉辦年度成果發表，也宣布精進版的「一級玩家：職場登入計畫」，預定明年3月全面啟動，希望再以創新方式，協助更多優秀青年順利就業。

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YS成立迄今3年半，以「陪伴」為核心，提供15至29歲青年學子免費的職涯諮詢與講座，還有適性測驗、團體學習、履歷健檢、模擬面試、企業參訪、就業服務、職訓資訊等多元服務，陪伴年輕人探索、規劃職涯藍圖。

YS計畫經理蘇香瑾說，今年因國內遭遇疫情衝擊，應屆畢業生整體求職環境轉變，為讓即將步入職場的青年，能夠及早做好求職前的準備，特地規劃一級玩家的專案培訓計畫。

蘇香瑾表示，該計畫有工程、商管、民生餐旅等學門，透過3個月系統模組式的密集訓練，並由企業夥伴共同擔任職涯教練，培養青年職場即戰力。

蘇香瑾提到，雖然疫情影響，有些課程改為線上進行，但學員們仍認真受訓，有近百人通過結業標準，取得勞動部勞動力發展署雲嘉南分署頒發的證書，順利找到工作。

蘇香瑾指出，現今青年處於資訊多元，且變動快速的時代，職涯選擇不再是單一直線的路徑，為此，YS也舉辦不同領域的活動，如「YS偵探團」實境遊戲工作坊 ，與南部知名的「芒果遊戲」團隊聯手，透過線上授課，引導、激發出學員對於遊戲企劃的興趣。

而10月份疫情趨緩，YS搭配公視歷史大戲「斯卡羅」上映，邀請導演曹瑞原來台南全美戲院，舉辦年度青年論壇，暢談如何發掘、結合台灣在地文化蓄積能量，並轉換為職涯發展新道路。

YS有規劃了「職涯選擇遊戲」成果展，設置由雲嘉南分署開發系統的「VR職場體驗」區，讓青年以虛擬實境方式，了解平常無法接觸到的各領域職場現況，再藉由說明與指引，完成挑戰，也獲得不同的職業新知。

蘇香瑾強調，YS以創新、貼近青年的方式辦理各項職涯活動，陪伴青年在職涯探索規劃，最新活動與課程資，訊公告於官方LINE（ID:@ysyct）、臉書粉絲團（搜尋：YS青年職涯發展中心/雲嘉南分署），或電洽服務專線：（06）3020036轉分機9。

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