挺妳到底！「蘇菲」捐贈320萬元衛生棉給弱勢婦女與學生

嬌聯企業捐贈新北市價值320萬元衛生棉，由市長侯友宜（右）代表接受。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕嬌聯企業旗下的衛生棉品牌蘇菲響應「新北市好日子愛心大平台」，上午於捐贈市值320萬元的女性生理用品給新北市政府，由市長侯友宜代表受贈，後續將提供約百萬片衛生棉，造福新北市弱勢婦女及女學童。

蘇菲總經理楊國柱表示，公司對新北市政府推行「月經平權」運動，深受啟發，因此響應巿府月經平權政策及消弭月經貧窮，和新北市政府攜手照顧弱勢婦女、學生，成為女性生理期最安心的後盾。

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侯友宜表示，自2020年起，全球受到疫情影響，感謝蘇菲企業針對社會局關懷服務的弱勢民眾及教育局就學中的弱勢學生，提供衛生棉生理用品，讓大眾更加重視婦女健康與促進女性權益。

社會局長張錦麗說，受贈衛生棉生理用品後續將由社會局發放給社福中心、家防中心、兒少安置機構、小爸媽個管中心等弱勢婦女；教育局發放給新北市高中職及國中小，共計299校，並輔以「青春期正確照護」等教材予學校作為實施衛生教育參考，衛生棉免費提供學生緊急使用或學校主動發放給有需求弱勢學生，營造友善環境，實踐「月經平權」精神，讓新北市成為性別友好城市。

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