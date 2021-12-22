這角地蟬聯雲林地王45年！公告現值1坪約58萬多元

雲林縣明年度公告土地現值及公告地價均微漲，全縣地王位在斗六市火車站前大同路與愛國街路角地。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣地價及標準地價評議委員會上週召開「2022年公告土地現值與公告地價作業」評議，考量現內房地產交易情形、公共建設發展、社會經濟脈動等情況後，明年全縣公告土地現值較去年平均微漲0.29%，公告地價比2020年平均漲幅為0.21%，依公告現值全縣地王在斗六火車站前大同路與愛國街間路角地，一坪約58萬多元。

雲林縣府地政處指出，明年公告土地現值調幅較高前4名為斗六市、斗南鎮、西螺鎮及麥寮鄉，分別為為0.43%、0.39%、0.37%及0.37%，主要是針對市場交易熱絡地區而做的適度反應。

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公告地價調整情形則以古坑鄉、麥寮鄉、斗六市為主，調幅分別為0.57％、0.44％、0.28％，調整因素主要是以市場有新建案區交易熱絡、商業發展熱絡與土地效益較佳之區域。

全縣整體漲幅最明顯是臨近台大雲林分院斗六院區的斗六市埤口自辦市地重劃區，區內交易成交價格上漲，明年公告土地現值調幅23至24%、公告地價調幅52至76.5%。

調整後，全縣最高地價區段在斗六大同路與愛國街間路角地（市場入口處右側），公告土地現值每平方公尺為17萬6000元，換算土地一坪約58萬1820元、公告地價每平方公尺6萬元（一坪19萬8348元）；最低地價區在四湖鄉離島工業區低於海平面的海域土地，公告現值每平方公尺5元（一坪16.5元）、公告地價每平方公尺2元（一坪6.6元）。

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