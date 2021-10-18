雲林縣府廣場振興券現金回饋中午就換完 擾民怨

雲縣振興券現金回饋吸引民眾排隊兌領。（記者林國賢攝）

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣振興5倍券現金回饋今天開始兌換，縣府廣場兌換點一在中午1點左右就公告「號碼牌發放截止，明天請早」，原本興沖沖來趕來兌換卻撲空，只能悻悻然離去；縣府新聞處表示，各鄉鎮受限於人力及現金保管壓力，每天兌換額度有限，對於撲空民眾感到抱歉，會檢討改進。

縣府廣場兌換點中午就公告今天號碼牌已發完，明天請早，許多民眾白跑一趟。（記者林國賢攝）

配合振興5倍券上路，雲林縣府推出最高10%現金回饋方案，只要於10月8日以後在雲林消費滿500元以上就可獲現金回饋，今天在20個鄉鎮市同步接受民持發票實體券或電子發票兌換，各兌換點也都出現排隊人潮。

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兌換時間原本預定到下午5點半，但設於縣府廣場的兌換點卻在中午1點多就公告「「號碼牌發放截止，明天請早」，許多趕來想兌換回饋金民眾撲空；許姓民眾說，縣府從頭到尾都沒有講過「每天有限量」，他早上來過一趟發現人太多，就先回家，下午來卻獲得明天請早答案，又白跑一趟，讓人生氣。

縣府新聞處指出，受限於人力與現金保管問題，每個兌換站每天兌換金額有限制，事前也根據各鄉鎮可能的人數評估，但首日斗六兌換人數遠超過預期，900張號碼牌到中午就發完，對撲空民眾感到抱歉，縣府會立即改善相關作業，隨時更新各兌換點兌換情況。

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