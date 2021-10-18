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雲林5倍券最高回饋500元今起兌換 人龍近百公尺搶2500萬額度

2021/10/18 09:44

兌換回饋現金民眾大排長龍。（記者林國賢攝）

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府配合振興5倍券加碼回饋最高10%現金，今天同步在20鄉鎮市兌換，各兌換點都出現排隊人龍，有民眾7點多就來排隊，兌換現金，大部分民眾都是累積5000元發票兌換500元，大人一口氣換了4、5份，高興的說「贈到了」。

設於雲林縣府兌換點一早就湧入大批民眾兌領。（記者林國賢攝）

古坑鄉朱姓民眾說，他剛好買了1部鋸樹電機，售價超過6000元，7點不到就來排隊兌換500元，多少補貼一下；住在斗六林小姐說，最近除了全家聚餐有一張將近3000元發票，還提前要家樂福等買了許多家用品，湊齊5000元；一共領取1500元的許先生說，他到3c連鎖店買了電扇、熱水器等小家電，花了將近20000元，今天就來兌換。

工作人員核對發票與計算金額。（記者林國賢攝）

雲林縣長張麗善前往斗南鎮視察兌換現金情況，她表示，雲林縣採現金回饋，可以減少印製費用，而除了現金回饋外，來雲林消費還可以參加電動車特斯拉抽獎，獎項豐富，捐出的發票還可做公益。

民眾開心兌領500元現金。（記者林國賢攝）

雲林縣現金回饋，只要於本月8日開始來雲林消費，無論是實體發票或電子發票，都可獲得現金回饋，滿500元至999元回饋現金50元，滿1000元至1499元回饋100元，依此類推每500元一個級距，最高消費滿5000元回饋500元現金，總金額2500萬，今天開始兌換，發票則將由縣府收執轉贈社福團體。

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