中台灣地方產業創新研發成果展 上網留言抽飯店住宿券

南投縣政府推動產業創新政策，開發埔里福興溫泉區，此為溫泉區遊客中心。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 中台灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展，因應疫情，將於18日上午10時至12時以線上直播方式舉行成果展發表會，由南投縣政府攜手台中市、彰化縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市、台東縣政府共計邀請59家中小企業，展現地方產業創新研發成果，民眾只要連線中台灣SBIR Youtube頻道即可聆賞發表會活動過程；另民眾於20日前上活動網站觀看各企業創新成果並留言，即有機會抽中南投經典大飯店住宿券（含九族文化村門票）、國宴級埔里金都餐廳10人桌菜餐券及百年長順茶袋禮盒等精美好禮。

中台灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展，18日線上直播成果展發表會。（南投縣政府提供）（記者張協昇攝）

南投縣政府表示，為鼓勵中小企業從事技術、產品等研發與創新，以強化競爭力，自2007年度起，經濟部中小企業處與地方政府合作，辦理「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，各縣市政府皆積極推動，落實創新研發在地紮根、深化，依地方群聚之差異性，各自發展出不同的地方特色產業。

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南投縣政府推動產業創新政策，開發旺來產業業園。（南投縣政府提供）

縣政府表示，今年活動由南投縣主辦，縣府近幾年積極推動各項產業政策，除對於地方產業創新研發推動不遺餘力，也積極開發南投旺來、埔里微型、草屯手工藝、竹山竹藝及埔里福興溫泉等五大園區計畫，此次成果展，廣納109年度各縣市政府地方型SBIR總計59家優良創新研發案例，發揮網路無遠弗屆的特性，進行線上展出，詳情請上活動網站查詢。

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