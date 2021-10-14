抽1千份200元觀光工廠暢遊券 新北祭好禮邀民眾疫後放輕鬆

新北市推出「2021新北觀光工廠輕旅行」，除工廠輕旅行外，還加碼推出暢遊券以及滿額抽好禮等活動。（記者邱書昱攝）

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市經濟發展局今天推出1千份、面額200元的新北觀光工廠暢遊券，開放新北市民於10月14日到10月24日登記免費抽籤，票券能用在合作的新北觀光工廠、產業文化館消費折抵使用，同時也祭出「2021新北觀光工廠輕旅行」，包含總價2千多元的下殺到499元「好康超值團」以及899元「豪華山海團」，讓民眾在後疫情好好放鬆身心。

新北市副市長劉和然表示，今年觀光工廠受疫情衝擊嚴重，市府也將他們列為重點振興對象，為了促進消費，額外加碼免費抽200元的新北觀光工廠暢遊券及消費滿額抽iPhone及高級空氣清淨機等多項好禮，以及每團限額20人的精緻旅行。

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新北市經發局副局長黃碧玉說，新北觀光工廠輕旅行一日遊，分別推出總價值2000元的499元「好康超值團」，包含2家觀光工廠遊程、美味午餐、人氣商圈景點遊覽的優質行程。

另外，總價值2400元的899元「豪華山海團」，也能暢遊2家觀光工廠，還有復刻淡水郵輪賞河岸美景及享受大板根森林浴，並首度搭配金山溫泉的秋冬限定遊程，帶領遊客享受泡湯紓壓，結合美食與特色玩法。

新北市產業觀光促進發展協會副市長許世鋼也說，只要在新北觀光工廠使用新北加倍券或振興五倍券消費，各家業者提供至少9折優惠、門票買一送一，還有「消費滿額抽好禮」活動，在指定合作的新北觀光工廠或產業文化館單筆消費滿300元，10月14日至12月25日前憑消費發票登錄參加抽獎，就有機會將時下最夯的iPhone 13及空氣清淨機等多項好禮。

經發局補充，1千份的「新北觀光工廠暢遊券」、輕旅行及消費滿額抽獎等詳細活動，都可以上「來趣新北金發局」臉書及經發局官網查詢。

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