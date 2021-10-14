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配合5倍券 宜縣府推數位農遊券 最高抽3000元

2021/10/14 12:11

宜蘭縣政府加碼推出「數位農遊券，最高獎金3000元，活動現場有街舞表演。（記者林敬倫攝）

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕中央推出5倍券要在疫情後振興經濟，除農委會配合推出農遊券，宜蘭縣政府也加碼推出「數位農遊券」，民眾從明（15日）日起只要在與縣府合作的休閒農業區消費，不限金額，並將發票上傳到「宜蘭縣休閒農業發展協會」臉書粉絲團活動貼文下方，就可獲得抽獎資格，最高獎金3000元，中獎名額共60個。

宜蘭縣政府加碼推出「數位農遊券，最高獎金3000元。（記者林敬倫攝

縣府推出的「數位農遊券」，3000元共有10名、2000元共有20名與1000元共有30名，一共有60個名額，中獎名單將在12月10日由宜蘭縣休閒農業發展協會抽出並公布；縣府農業處說，這次推出的農遊券不同以往，有建立數位農遊平台，民眾不需帶著紙本券在身上，只要憑手機就可以到宜蘭縣休閒農業區折抵。

農業處指出，這次與縣府合作的店家約100家，除了休閒農場，還有民宿與特色餐廳，數位農遊券的使用期間為12月15日至明年2月28日止。

縣長林姿妙說，在疫情衝擊下，各行各業都急著轉型，宜蘭休閒農業也不例外，盼運用數位科技與資訊工具，為休閒農業產業加溫，並提升遊憩服務的品質與安全。

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