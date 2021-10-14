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加碼券抽籤 這號碼本週第3度出現 鄉民直呼誇張

2021/10/14 12:10

七大加碼券抽籤本週登場，圖為農遊券抽出首波幸運得主。圖為示意圖。（資料照，農委會提供）

〔即時新聞／綜合報導〕行政院推出「振興五倍券」，各部會也推出7大加碼券，本週起輪流抽籤，今上午體育署抽出動滋券中獎號碼，再度出現「97」，等於身分證末碼為「597」的民眾第三度被抽中。不過，根據規則，每人每週最多只能中籤一次，因此若民眾抽中兩種以上，也只能領先抽中的加碼券。

各部會配合五倍券推出的7大加碼券，本週起輪流抽籤，四週最多有四次中籤機會，每種券別僅能中籤一次，行政院官員昨也表示，由於每人每週最多中籤一次，且每種券別僅能中籤一次，因此若當週加碼券的中籤號碼顯示民眾有兩種券中籤，依規定民眾只能領先抽中的加碼券，不會有當週領兩種加碼券的情形。

近日包含藝Fun券、i原券、國旅券、農遊券及動滋券等都陸續抽出中獎號碼，其中國旅券、動滋券都曾出現「97」，農遊券則是有「597」，因此身分證末碼為「597」的民眾在本週已抽到3種券，只是受限於規定只能領取最先抽中的加碼券。至於32、98、453本週也都抽到過5種券的其中兩種，成為截至目前的熱門號碼。

今上午動滋券中獎號碼出爐後，也有PTT網友討論時表示「97誇張」、「453農遊也有」等，網友也熱議抽籤規則，表示「搞這麼複雜，不乾脆一週抽一次不就好？」、「我不懂一週只能中一種券的原因是什麼？」、「每種券都只能中一次，為什麼不能同一週中」、「抽中了，但……沒屁用」、「重複抽到一模一樣的機率？」等。

本週加碼券抽中號碼如下：

國旅券中獎號碼：
21、32、67、97、98、410

i原券中獎號碼：
64、85

農遊券中獎號碼：
89、32、54、597、453、152

藝Fun券中獎號碼：
數位：96、15、07、30、73、98、19、11
紙本：39、37、23、36、79、08、14、75

動滋券中獎號碼：
13、19、55、71、93、97、381、453、644、734、985

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