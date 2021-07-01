美近半參議員聯名致函戴琪 要求為美台洽簽FTA做準備

42名美國跨黨派聯邦參議員6月30日聯名致函給美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）​，要求為美台洽簽自由貿易協定（FTA）做準備。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕暌違近5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議昨復談，雙方歷經長達8小時對話，成果豐碩。42名美國跨黨派聯邦參議員6月30日聯名致函給美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）​，要求為美台洽簽自由貿易協定（FTA）做準備。

共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）與民主黨籍參議員華納（Mark Warner）偕同其他40名跨黨派參議員聯名致給戴琪的公開信件顯示，很高興看到戴琪在建立早期優先事項時，將美台TIFA復談納入重點之一，議員們懇請著重TIFA會談，並開始為美台洽簽FTA或其他初步協議的工作做準備。

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議員們表示，總統蔡英文在2020年宣布廢除特定美豬美牛產品的進口限制，這些限制是美台簽署FTA的主要阻礙，「現在是美國給予回報並展開洽談的時候，美方這麼做顯然也能獲益良多。」

議員們強調，台灣是美國第10大貿易夥伴，超越印度、法國和義大利等人口較多的國家，也是美國農產品第8大出口市場。議員們說，台灣是美國的「真朋友」，也是充滿活力的民主的典範，即使北京不斷試圖孤立、霸凌台灣，但台灣仍擁有美國希望印太區域具備的所有特質，是一個民主、擁有自由市場經濟，且值得美國信賴的夥伴。

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