「紓困4.0」衛福部編791.6億 疫苗相關經費267.1億

行政院長蘇貞昌今率主計總處主計長朱澤民等官員前往立法院，針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌今率主計總處主計長朱澤民等官員前往立法院，針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢。朱報告指出，本次特別預算衛福部編列791.6億元，其中，辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗等267.1億元。

朱澤民報告指出，本次特別預算歲出編列2600億元，包括防治734億3370萬元、紓困1865億6630萬元。預算編列最多的部會為衛福部791.6億元，第二、三名分別為經濟部583.7億元、勞動部448.8億元。

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衛福部編列791億6837萬元，主要是辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗等267億1680萬元；發給防疫具績效者獎勵金、補助醫療機構因防疫需要停診致營運損失等149億1000萬元；提升疫情監測與檢驗量能、擴充防疫資訊系統及補助地方政府防疫動員等77億7319萬元。

另，辦理防疫物資與藥品之徵用、採購及倉儲等73億2402萬元；強化邊境檢疫及應變醫院整備、施行病患隔離治療、集中檢疫場所維運及增設等65億1742萬元；辦理民眾急難紓困救助及關懷弱勢加發生活補助105億4238萬元；補助0至2歲幼兒家庭防疫經費37億2000萬元。

經濟部編列583億7173萬元，主要是辦理受疫情影響商業服務業的員工薪資及營運成本補貼等427億元；辦理受疫情影響事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷等150億元；辦理受疫情影響會展產業的員工薪資補貼等2億2173萬元；補助地方政府辦理傳統市場及夜市更新改善衛生安全設施等2億1000萬元。

勞動部編列448億8450萬元，是辦理受疫情影響的自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼等439億8000萬元；辦理勞工紓困貸款利息補貼等9億450萬元。

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