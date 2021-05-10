8850公里輸油管線停擺3日 美國宣布進入緊急狀態

美國政府宣布進入緊急狀態，暫時取消公路運油限制，以減輕輸油管關閉影響。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大的成品油管線營運商Colonial Pipeline在當地時間7日遭駭客襲擊，導致管線被迫關閉，直到週日（10日）都還無法恢復營運，美國政府在當天宣布進入緊急狀態（state of emergency），暫時取消公路運油限制，以減輕輸油管關閉影響。

綜合外媒報導，在網路駭客襲擊後，Colonial被迫關閉向人口稠密的美國東部各州供油的關鍵輸油管道，該輸運管線長度達8850公里，每天運送超過1億加侖成品油，包括汽油、柴油、航空燃油和取暖油，約占東岸燃料消耗量的45%，並為美國軍事設施提供服務，白宮正與Colonial緊密合作，以幫助其早日恢復營運。

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隨著輸油管持續關閉，美國政府在當地時間9日宣布進入緊急狀態，暫時豁免美國東、南18州公路運輸燃油的各種限制，以免燃油供應中斷，有專家警告：「將交通部的臨時豁免令可讓燃油經由公路運輸到紐約，但遠遠不如油管供應效率」，如果在週二（11日）還沒解決問題，除油價恐上漲外，美國燃油供應也會陷入大麻煩。

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