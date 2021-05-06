G7外長會議發聲明批評中俄 狠嗆北京是「霸凌者」

G7外長會議結束後發表聯合聲明，批評中國及俄羅斯種種惡行。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外長4、5日在英國倫敦舉行會議後，發表一份1萬2400字的聲明抨擊中國及俄羅斯，指控克里姆林宮當局充滿惡意，並指責北京當局是霸凌者。

根據《路透》報導，G7外長在一份會議聲明中指出，俄國試圖破壞民主，並且威脅烏克蘭，中國則犯下侵犯人權的罪行，且利用自身經濟影響力霸凌他國。聲明也指出，G7將加強集體行動，阻止中國的「強制性經濟政策」及對抗俄國散播的假訊息。

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針對中國，聲明內容提到：「面對獨斷、強制性的經濟政策及做法，我們將共同努力，提升促進全球經濟的適應能力。」同時也支持台灣參與世界衛生組織論壇（WHO Forums）和世界衛生大會（WHA），並關注在台灣海峽上任何可能加劇緊張情勢的單方面行動。

針對俄羅斯，G7外長在聲明同樣支持烏克蘭，並對俄羅斯不負責任及破壞穩定的行為表達關切，包括俄羅斯在烏克蘭邊界、非法佔據的克里米亞大量部署軍隊，以及有意藉由破壞惡意網路活動，及散播假消息來破壞其他國家的民主制度。

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