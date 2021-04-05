亞太創新高峰會 4月9日新北開講

注腳雙溪是淡蘭古道新北市第一個服務據點，提供深度導覽解說及在地特色餐食體驗。（新北經發局提供）

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府與財團法人婦女權益促進發展基金會，將於4月9至11日合辦亞太社會創新高峰會，內容聚焦「投資亞洲 創造永續韌性新紀元」，將有15場以投資亞洲為主軸的論壇、媒合平台，並於新北市市民廣場舉辦社創市集，行政院政務委員唐鳳也將出席開幕活動。

經發局說，會中邀請全球影響力投資指導委員會執行長Cliff Prior與知名經濟學家Jeffery Sachs，更有Microsoft與AWS等業界翹楚，還有推動智慧永續建築「將捷集團」、節能家電「台灣松下電器集團（Panasonic）」、環保機能性紡織領域「興采實業」等新北企業代表，共約50位講者，以主題演講、平行論壇、工作坊、高階圓桌論壇、爐邊談話等不同活動形式分享。

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經發局表示，社會創新指的是運用創新的方法解決問題，也就是藉由科技或商業模式的創新應用，改變社會各群體間的互動關係，其中，兼顧社會福祉、環境價值與獲利能力三重目標經營的「社會企業」，更是亞太各國的重要發展趨勢。

新北市政府經濟發展局長何怡明表示，高峰會活動將於4月9日推出3條在地特色小旅行遊程，帶參與者走訪三峽土城、坪林石碇、平溪雙溪社創組織，介紹注腳雙溪、藝起來串臉社會企業等社會創新團隊；4月10與11日於新板希爾頓酒店展開為期兩天的高峰會重頭戲。

此外，10、11日峰會期間同步於新北市民廣場辦理「社創市集」，共有80個社會創新商品與體驗攤位，包括推廣黑水虻農業循環經濟的「集思行旅文創」、青農返鄉推動環境教育的石碇「螢火蟲書屋」，以及宣揚神經纖維瘤友（NF）臉部平權的「藝起來串臉社會企業」等新北培育的社創團隊。

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