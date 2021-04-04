全家便利商店繼在新豐設廠後 將再砸2億多於湖口設廠

全家便利店繼於新竹縣新豐鄉中崙村的「全家食品研究所暨鮮食生產中心」之後，今年將再砸2億多於湖口新建鮮食工廠。（記者黃美珠攝）

［記者黃美珠／竹縣報導］4大超商之1的全家便利店繼在新竹縣新豐鄉中崙村投資設立「全家食品研究所暨鮮食生產中心」以後，再度決定將繼續砸23.6億元，將買下湖口鄉1萬6000多坪的土地，要蓋全台第4座鮮食廠，預計今年就會開工，2024年要啟用。

縣長楊文科說，新竹縣今年是全台非6都之外的「招商王」。全家便利店接連在新豐、湖口投資設廠，表示對新竹縣的整體環境給予肯定，對新竹縣鄉親來說也因此帶入更多就業機會，未來縣府會持續用單一窗口的方式，全力協助廠商加速在縣內的設廠，讓廠商能安心落地生根。

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縣府產發處表示，全家便利商店目前全台共有3座鮮食廠，包含：新豐廠，桃園屏榮大溪廠跟高雄晉欣鮮食廠，主要生產米飯、調理麵、小吃、湯品、輕食、冷凍等鮮食產品。

全家便利商店看好新竹縣的交通地理位置，所以決定加碼投資在湖口購地設廠，未來湖口新設的廠房還將跟新豐廠發揮串連效應，持續創造市場發展。

縣府也轉述全家便利商店的看法，表示他們展望2021年全年營運，認為疫情促使數位經濟超速展開，帶動了網購日常化、行動支付全齡化。

尤其是實體虛擬兩棲性的消費型態，已成為疫後的新常態消費模式，作為便利商店業者，他們將加速數位轉型，投資資訊系統、大數據分析、專營電子支付機構等，並擴建冷凍生產線與店舖冷凍設備。

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