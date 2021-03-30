涉誠美材子公司掏空案獲不起訴 蘇震清：今天最高興的事

民進黨立委蘇震清（右）今於立法院質詢後受訪表示，他真的只是一個單純的投資者，完全沒有過問經營狀況，非常高興看到檢調把來龍去脈查得清清楚楚，也還他清白，這應該是今天最高興的事。（記者劉信德攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委蘇震清遭捲入偏光板大廠誠美材（4960）子公司茂豐貿易掏空案，台北地檢署調查後，認定蘇罪嫌不足，予以不起訴。對此，蘇震清今於立法院質詢後受訪表示，他真的只是一個單純的投資者，完全沒有過問經營狀況，非常高興看到檢調把來龍去脈查得清清楚楚，也還他清白，這應該是今天最高興的事。

檢調調查茂豐貿易掏空案，發現時任茂豐董事長葉美麗涉嫌與郡宏公司董事長林勇任合謀，以高價交易庫存品等方式進行假交易，另利用茂豐的資產吃下蘇震清所持有的郡宏股票，造成誠美材及茂豐損失約2億元，北檢今依違反證券交易法特別背信等罪，起訴葉美麗、林勇任等3人，蘇震清則獲不起訴。

請繼續往下閱讀...

蘇震清今於立法院院會質詢完行政院長蘇貞昌後接受媒體採訪，他說，原本誠美材的案子，「我真的是一個單純的投資者，完全沒有過問經營狀況，今天真的非常高興看見檢調把來龍去脈查得清清楚楚，也還我清白，這應該是我今天最高興的一件事情。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法