二重、金山住宅區土地標售 最低底價每坪14.7萬元

新北市政府地政局將於4月13日辦理二重疏洪道兩側附近地區及金山地區市地重劃區共9筆土地開標作業，圖為金山土地。（地政局提供）

［記者賴筱桐／新北報導］新北市政府地政局將於4月13日辦理二重疏洪道兩側附近地區及金山地區市地重劃區共9筆土地開標作業，均為住宅區，其中二重土地標售底價每平方公尺從13萬8500元至30萬2200元不等，金山土地每平方公尺約為4萬4500元至5萬7200元，標售資訊即日起公告在新北市土地標售行動網。

地政局表示，「二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區」釋出6筆住宅區，價格每平方公尺約為13萬8500元至30萬2200元，換算每坪約45.7萬元至99.9萬元，其中包含經都市計畫變更後新釋出的2筆住宅區（三重段174地號，每平方公尺30萬2200元；三重段306-3地號，每平方公尺29萬3000元）。

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另外，「金山地區市地重劃區」鄰近金山老街，具觀光休閒發展優勢，尚有3筆住宅區土地，價格每平方公尺約為4萬4500元至5萬7200元，換算每坪約14.7萬元至18.9萬元。

有意投標者須在4月13日上午9時30分前，將相關文件以掛號方式寄至「新北市政府郵局第99號信箱」參與投標。為避免群聚感染風險，參加投標的人員應配戴口罩，進入會議室前需量測體溫及消毒，同時增設線上直播開標管道，市府24樓2402會議室也有現場轉播，押標金可以當場領回，或以電話預約辦理。

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