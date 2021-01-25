高雄各百貨春節好康開跑

義大世界購物廣場春節期間消費滿額可參加「週週抽萬元購物金」活動。（圖／義大世界提供）

〔記者張忠義／高雄報導〕農曆春節腳步近了，高雄百貨業者搶先推出新春優惠，義大世界購物廣場推出「週週抽萬元購物金」活動；夢時代因應除舊佈新的購物需求，推出「品生活居家展售會」折扣最低3折起；Global Mall「金牛迎春」有搶先發購物金、點數放大、滿千送百，還有7款獨家限定「豪華福氣便當」。

夢時代舉辦「品生活居家展售會」。（圖／夢時代提供）

義大世界購物廣場即日起至3月1日春節期間，消費滿額可參加「週週抽萬元購物金」活動，還有機會把iPhone 12 Pro、Dyson空氣清淨機等上萬元超值大獎帶回家；新春連假期間還加碼刮萬元購物金。「羅馬天幕」投下金幣許下新年心願，許願金將捐贈給華山基金會大樹愛心天使站，讓長者們也能圓滿過新年。

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Global Mall「金牛迎春」有搶先發購物金、點數放大、滿千送百，還有7款獨家限定「豪華福氣便當」。（記者張忠義攝）

夢時代即日起至2月3曰三樓蛋型空間舉辦「品生活居家展售會」，集結OSIM舒壓按摩椅、瑞士國寶級鍋具「瑞康屋」精美廚具、iRobot掃地機器人及playboy純棉床包等逾百款商品，折扣最低3折起，另自1月25日至2月3日，指定消費滿5,000元贈500元電子特別券。

Global Mall 推出獨家合作的「忠犬麻糬柴犬」3款獨家會員禮。（記者張忠義攝）

Global Mall 新左營車站「金牛迎春」即日起至2月26日祭出多項回饋，包括1月25日搶先發出總計上百萬元價值的百元折扣碼，會員可以線上立即搶；「點數放大贈」1月28日至31日，會員持iMall點數88點，可兌換88元電子商品禮券；另外，即日起至2月16日持GMpay刷聯名卡消費滿額送限量電子商品禮券。還有獨家合作「忠犬麻糬柴犬」3款獨家會員禮，日本新春和服、乳牛裝扮限定新春圖案，首度在台灣曝光。

Global Mall獨家限定「豪華福氣便當」，有高雄在地手作鮮食餐盒黃金森林，推出嚴選火烤原塊翼板牛「火焰1.8牛排餐盒」；雅米廚房「櫻桃鴨盛合」選用低脂櫻桃鴨，搭配新鮮時蔬與日式飯糰；還有海味十足的「龍蝦盛合」；來草堂「素食九宮格」內有健康養生五穀米飯搭配7樣精緻時蔬及水果。

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