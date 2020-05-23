顧防疫也拚經濟！中市4項經濟指標六都第一

2020-05-23 17:31

三井東區LALAPORT購物商場模擬圖。（市政府提供）

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今（23）日公布今年第1季各項經濟指標，包括公司登記家數、公司登記資本額成長率及商業登記家數、商業登記資本額成長數四項指標，均排名六都第一。經發局表示，台中市在抗疫期間逆勢繳出亮眼成績，顯示投資者仍對台中經濟發展潛力極具信心。

市府說，台中市今年第1季公司停業2699家，較去年同期成長481.68%；商號停業1318家，較去年同期成長326.54%，顯見受疫情影響，許多公司行號停業觀望後續發展；公司解散706家，較去年同期減少6.49%；商號歇業967家，較去年同期成長11.15%。

經發局長張峯源說，在上述不利的指標下，也是有經濟指標的好消息。依據經濟部統計處資料，台中市公司登記現有10萬2361家，較去年同期成長3.02%；公司登記現有資本額計1兆8,380億8千萬元，較去年同期成長5.97%。

商業登記現有11萬5202家，較去年同期增加3033家；商業登記現有資本額計208億3974萬9千元，較去年同期增加6億691萬1千元。4項指標均排名六都第1，顯示即使在疫情衝擊下，投資者仍對台中經濟發展潛力極具信心。

張峯源表示，武漢肺炎疫情影響各行各業，市府超前部署，除祭出「紓困九箭」措施，也首創「資金紓困協調窗口」，更透過單一招商服務窗口、招商工作小組等投資輔導制度，主動協助包含三井台中港二期商場、三井東區LALAPORT購物商場等開發案，並協助23家廠商解決問題、促進近43億元投資。

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