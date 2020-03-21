高雄19家旅宿業放無薪假 晶英國際行館堅持不放還想徵人

2020-03-21 23:10

御盟集團董事長邵永添。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據高雄市勞工局統計，受到武漢肺炎疫情影響，全市已有19家旅遊、旅宿業放起無薪假，波及486名勞工，但高雄晶英國際行館不僅不放無薪假，還想逆勢徵人。

武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣觀光飯店業首當其衝，陸續傳出放無薪假或員工減薪。

高雄市勞工局指出，統計截至3月20日，高雄市因各種景氣因素通報，且仍實施減班休息的事業單位共21家，勞工計506名。其中，有19家是受到武漢肺炎疫情影響，而進行通報， 包含旅遊業、旅宿業、製造業及批發零售業。

高雄市勞工局也全力協助勞雇雙方，申辦「充電再出發訓練計畫」，讓勞工利用暫時減少工時，參加訓練課程，每月最高可領到1萬8960元的訓練津貼。

不過，御盟集團旗下的高雄晶英國際行館卻逆勢想徵人，御盟集團董事長邵永添說：「集團不會因疫情放無薪假，同時還要不間斷網羅好人才。」

御盟集團共有超過300名員工，邵永添堅持不因短期恐慌，而打亂佈局。他強調，全球因疫情恐慌影響經濟，但他看好台灣基本面，呼籲各界在關鍵時期更應嚴謹防疫，理性面對、不過度恐慌。

晶英國際行館總經理馮傑也說，現階段政府防疫策略嚴謹，為台灣人民健康把關，因此國內旅遊相對安全，對國旅市場保持信心。

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