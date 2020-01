台灣經濟成長不用中國同意 華爾街日報：克服這點會更有前景

2020-01-14 10:19

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文以破紀錄的選票連任我國總統,外媒分析蔡英文當選後,台灣與中國的關係,以及對台灣經濟的影響,認為「蔡英文歷史性的大選,以及中國的憤怒,不太會改變台灣基本面上的優勢。」

《華爾街日報》 以「台灣不需要北京同意也能持續成長」(Taiwan Can Keep Growing Without Beijing’s Approval)為題報導,內容表示,總統蔡英文以壓倒性的票數再次當選總統,一般認為,蔡英文當選代表選民拒絕跟中國有著更緊密的關係,但這對台灣經濟的影響可能不如投資者想像的那麼重要。

文章指出,在中國強硬對待香港抗爭者,以及近年來愈來愈激烈的對外言論下,許多台灣人提高警覺,蔡英文獲得超過800萬張選票,民進黨主張與中國政經維持健康的距離,這個趨勢可能會持續下去。

報導表示,台灣的經濟與中國緊密相關,但雙方整合的步調自從全球金融危機以來已逐漸趨緩,自從2000年代初期的大幅攀升後,2010年以來台灣對中國出口維持在整體出口的30%,其中以半成品為主。儘管如此,台灣經濟持續穩定成長,2010年至2018年平均年成長率為3.4%,購買力勝過南韓、法國,同期美國、德國平均年成長率為2%。

報導稱台灣與香港不同,香港的政策失誤導致經濟無法擺脫對金融和地產的過度關注,且這兩者都高度依賴中國支持。台灣是多元化的經濟體,以資訊科技最為著名,成為全球半導體供應鏈的中心,還有龐大的金融服務業,台灣2018年製造業占全體經濟比重超過30%。高於多數富裕的經濟體。

此外,台灣也受惠於美中貿易戰下的亞洲供應鏈重組,台灣在2019年可能是唯一一個比2018年成長更快的亞洲經濟體。報導點出台灣確實面臨一些實際的經濟威脅,包括人口結構的惡化,以及中國藉由限制旅遊方式打擊台灣。另外台灣可能因為被跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)排除在外而處於不利。

文末表示,總體而言,台灣看起來能夠受益於亞洲供應鏈的重組,若能克服中國對台灣加入亞太經貿整合的壓力,前景會更確實,蔡英文歷史性的大選,以及中國的憤怒,不太會改變台灣基本面上的優勢。

