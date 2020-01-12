小英連任 法人︰不確定因素消除 台股首季可望挑戰新高

2020-01-12 15:30

投顧業者表示，由於總統蔡英文順利連任，台股不確定因素消除，大盤指數在今年第一季有機會攻上史上新高（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕總統大選昨日揭曉，總統蔡英文以史上最高得票數817萬票順利連任；投顧業者表示，蔡總統順利連任，讓台股的國內不確定因素消除，只要美伊兩國衝突不惡化，大盤指數可望繼續走高，並有機會在今年第一季挑戰新高（1萬682點）。

上週五是總統大選前最後一個交易日，台股收在1萬2,024點，而總統及立委選舉結果出爐了，這對台股未來可能影響為何?

對此，台新投顧總經理李鎮宇直言，若是國民黨的韓國瑜市長當選，台股就會出現很大變數、難以掌握；他表示，如果是韓市長勝選總統，旅遊、觀光、房市等兩岸關係概念股就會受惠上漲，不過，我們更擔心是美國是否會對台積電下手？

李鎮宇指出，若蔡總統未能順利連任，台灣對外立場，將從原本親美陣營轉向親中，美國恐怕對台灣科技業會有所疑慮，這勢必對台股將造成重大衝擊。

「蔡總統勝選連任，台股不確定因素就消除了！」李鎮宇指出，執政黨在立法院同樣也獲得過半席次，這對政策推動及穩定性，有很大幫助。他表示，根據過去歷史經驗，總統大選的選後20個交易日內，多數時間都是上漲，因此，看好台股在選後出現謝票行情。

今年台股是否有機會創下新高？李鎮宇說，「總統大選」是台股國內最大不確定性因素，現在已經落幕了，接下來就是看「國際變數」，包括美伊雙方是否衝突擴大；由於台股跟美股走很近，只要衝突不惡化，台股有機會在今年首季超越過去歷史紀錄、再創新高。

此外，永豐金證券也看好台股選後行情，根據分析，過去20年的「春節行情」（第1季）有16年上揚、僅4年下跌，也就是說，上漲機率達8成，因此，今年第1季的「春節行情」預估也可期待。

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