槓上大同公司董事會 校友會計師巫鑫捧壽桃控誣告

2019-11-08 12:42

大同校友總會前理事長巫鑫（右），今到台北地院提出自訴，控告大同公司董事會全體成員涉嫌誣告，並端著道具壽桃說要送給明天生日的大同董事長林郭文豔。（記者張文川攝）

〔記者張文川／台北報導〕大同校友總會前理事長、會計師巫鑫，不滿被大同公司控告妨害名譽與信用，今上午到台北地院自訴控告大同董事會涉誣告，還自備塑膠材質的假壽桃，作勢要送給明天生日的大同董事長林郭文艷。

巫鑫指出，華映公司日前下市，並聲請破產、大量解僱員工，他在今年1月揭發大同董事會2015至17年間涉對華映違法背書保證，他並揭露華映透過在百慕達的公司投資中國，資產幾乎全數抵押給中國債權人，大同公司卻控告他毀損名譽、妨害信用。

巫鑫強調，他對於大同的發言，都是根據上市公司大同歷年發布的公開訊息，運用會計師專業深入研究分析後所得到的結論，引用的證據皆有所本，他無意妨害大同名譽和信用，他點出大同董事會的經營弊端，是為了促進公司營運健全、為17萬小股東權益著想。

巫鑫今年1月向媒體表示，大同董事會從2015年起違法背書保證給華映，而華映（百慕達）公司最主要的資產，在2015年就已幾近全數質押給中國債權人，價值沒有大同所稱的100多億元，大同在2015年至2017年所受的擔保品都未足額，董事會卻仍通過對台灣華映30至60億元的背書保證餘額。

巫鑫表示，金管會證期局於今年2月19日認定，大同對華映的背書保證程序未依準則，對時任大同董事長林蔚山裁罰24萬元，足以證明他所言屬實且是基於善意，但大同仍執意告他妨害名譽與信用，意圖使他受到刑事處分，抹煞他愛護母校、完善公司治理的初心，使他備感冤屈與痛心，因此決定反控大同董事會誣告。

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