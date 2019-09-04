新北工業區立體化 已5家業者申請過關、還排隊24家

2019-09-04 13:46

「新北市工業區立體化方案」首波審理通過5案（圖為新莊北側知識產業園區廠商立體化模擬示意圖） 。（新北市政府經濟發展局提供）

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市工業區立體化方案昨天（3日）召開第1場審查委員會，首波審理通過5案申請案，新北市新莊北側知識產業園區及泰山區分別有4家及1家業者，申請土地面積1.64公頃，透過立體化方案預計增加樓地板面積5.4萬平方公尺，預估其整體開發投入88.10億元，創造新增投資金額約達34.65億元，預計創造196.8億元產值。

首波都計工業區立體化5新北市通過５家申請立體化方案廠商，預計增加樓地板面積5.4萬平方公尺（圖為廠商立體化模擬示意圖）。（新北市政府經濟發展局提供）

新北市政府經濟發展局表示，截至8月底，申請新北市工業區立體化方案的潛在業者已達24家以上，已受理共7案申請案件，並已審理通過5筆投資案。

首波都計工業區立體化5.4萬平方公尺，新北廠商投資湧熱潮（圖為廠商立體化模擬示意圖）。（新北市政府經濟發展局提供）

經發局說，這次廠商透過新增投資、響應營運總部、能源管理等方式申請，其新增投資均達獎勵上限，可獲15%容積獎勵，並有2家以設立營運總部、1家以能源管理，最高可獲得5%容積獎勵，配合廠商容積移轉的30%，核准總容積率近50%。

另外，工業區立體化方案也透過容積獎勵，鼓勵業者提供回饋空間，供產業育成、公共托育用途，目前受理的土城區永寧捷運站周邊工業區立體化申請案件，已針對捐贈公共托育空間進行評估規劃。

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